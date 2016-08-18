Сампаоли: «„Севилья“ не воспользовалась своими шансами, а „Барселона“ воспользовалась»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли остался доволен выступлением вверенной ему команды, несмотря на поражение от «Барселоны» в ответном матче за Суперкубок Испании:
«Думаю, мы хорошо играли в первом тайме и могли забить, однако не смогли.
„Барселона“ же забила после первого своего момента у наших ворот. Мне понравилась игра моей команды, особенно в первом тайме.
Мы не смогли воспользоваться своими шансами, а соперник смог. Нельзя позволять себе такое в матчах против таких больших команд, как „Барселона“, так как они накажут вас».