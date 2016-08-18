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Сампаоли: «„Севилья“ не воспользовалась своими шансами, а „Барселона“ воспользовалась»

18 августа 2016, 08:21
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли остался доволен выступлением вверенной ему команды, несмотря на поражение от «Барселоны» в ответном матче за Суперкубок Испании:

«Думаю, мы хорошо играли в первом тайме и могли забить, однако не смогли.

„Барселона“ же забила после первого своего момента у наших ворот. Мне понравилась игра моей команды, особенно в первом тайме.

Мы не смогли воспользоваться своими шансами, а соперник смог. Нельзя позволять себе такое в матчах против таких больших команд, как „Барселона“, так как они накажут вас».

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Все комментарии
starche
starche
18 августа 2016 в 09:55
Просто класс Барселоны намного выше.
barcelonistas
barcelonistas
18 августа 2016 в 09:55
Для Сампаоли нынешний пост - вызов и проверка. У сборной Чили пока и без него все хорошо. Посмотрим, чего стоит коуч в Европе и Лиге Чемпионов.
Аpбитр
Аpбитр
18 августа 2016 в 08:35
Это футбол, так бывает. + мастерство игроков.
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