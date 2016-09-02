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Черчесов: «Интеллект у наших футболистов достаточно высок»

02 сентября 2016, 00:37
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что планировалось осуществить в товарищеском матче с Турцией, который завершился со счетом 0:0.

«28-го августа большая часть команды играла в туре чемпионата. 29-го прилетели, провели легкую разминку. 30-го, второй день после игры, можно сказать, то же самое. А 31-го уже матч. Задача была, с одной стороны, восстановить игроков, с другой, довести до них схему, по которой планируем играть. Все-таки интеллект у наших футболистов достаточно высок. Сначала на поле, а потом на теории мы показали им какие-то вещи. И обменялись мнениями. Был не монолог главного тренера, а диалог, где каждый, если ему что-то было непонятно, спрашивал. Затрагивали эти моменты и в индивидуальных беседах. Как я уже говорил, в условиях такого дефицита времени избрали блочный принцип. Команда должна была быть объединена одной идеей – и думаю, что-то в этом плане получилось.

Другое дело, что хотелось бы прибавлять по части интенсивности, быстрых переключений от обороны к атаке и из атаки к обороне – того, чего требует современный футбол. Планировали прессинг: порой он нам удавался даже на чужой половине поля. Но в какие-то моменты из него выпадал один игрок, в какие-то – другой, и из-за этого цельности в этом отношении не было».

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Все комментарии
fr3nd
fr3nd ответ Блиц (раскрыть)
03 сентября 2016 в 08:57
это анекдот про военных
vampir1991
vampir1991 ответ Санчо Панса (раскрыть)
02 сентября 2016 в 14:37
Спасибо!
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ ответ Блиц (раскрыть)
02 сентября 2016 в 12:33
ты тоже из сборной
TihonAlt
TihonAlt
02 сентября 2016 в 12:28
читать умеют?:)
ЮЗИК
ЮЗИК
02 сентября 2016 в 12:19
Чемпионы по интеллекту ,ребята не тем занимаются
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
02 сентября 2016 в 11:55
Вот что нашим мешает играть )))))
starche
starche
02 сентября 2016 в 11:32
Не надо смешить народ!
удав
удав
02 сентября 2016 в 10:50
если сравнивать с обезьянами ,то конечно=)
S010386A
S010386A
02 сентября 2016 в 09:27
лучше бы ноги...
bashnat013
bashnat013
02 сентября 2016 в 09:20
В отличии от тебя и руководства РФС
Прохорович
Прохорович
02 сентября 2016 в 09:20
да видке ели мы их интееллект на Что где Когда?Кроме Ал, Березы и Толстяка - тренера которые уже знали ответы никто ничего не показал.
Блиц
Блиц ответ fr3nd (раскрыть)
02 сентября 2016 в 09:01
фаренгейт - мера измерения температуры а не угла наклона
nahan
nahan
02 сентября 2016 в 08:52
Главное, Саламыч дал понять, что незаменимых нет.
Чикомас
Чикомас
02 сентября 2016 в 08:46
....это на твоем уровне, так кажется
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 сентября 2016 в 08:44
Пускай тогда на соревнования по математике едут, нечего им футболом заниматся
barcamilan
barcamilan
02 сентября 2016 в 08:35
конечно высок, недаром они в ЧГК играли)))
fr3nd
fr3nd
02 сентября 2016 в 08:21
самое главное не перепутать угол полёта мяча в градусах цельсия и фаренгейта
Caniggia
Caniggia
02 сентября 2016 в 08:17
Жрать пиво вёдрами, шампусик с [Соблюдайте правила]ками, обдолбиться в кальянной,а потом спать на поле, изображая игру в футбол - вот весь интеллект недофутболистов.
Shell19832016
Shell19832016
02 сентября 2016 в 08:16
муДко рулит!!!
Санчо Панса
Санчо Панса ответ vampir1991 (раскрыть)
02 сентября 2016 в 07:57
С победой вас, кстати! Вчера был на матче Зенит(Иркутск) - Динамо(Барнаул). Но более справедливым итогом встречи все же была бы ничья)
Санчо Панса
Санчо Панса
02 сентября 2016 в 07:55
Но одного интеллекта мало в современном футболе! Футболист может быть умным, но это не всегда будет идти на пользу команде. Прежде всего важна самоотдача, огромное желание побеждать и безусловно исполнительское мастерство)
RUSTY8
RUSTY8 ответ ДмиАлександрович (раскрыть)
02 сентября 2016 в 07:52
не переживай, не удивлюсь если с такими даун-руководителями с замедленной реакцией как мудко на флажке у России отберут ЧМ(((
Ольга13
Ольга13
02 сентября 2016 в 07:51
Удачи сборной России!!!
МАРАДОНОВ РОНАЛДО
МАРАДОНОВ РОНАЛДО
02 сентября 2016 в 07:48
даже читать не охота, нам не интересен их интеллект, нам нужны результаты на поле
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
02 сентября 2016 в 07:41
Только толку нет от этого интеллекта.
oligarx vasia
oligarx vasia
02 сентября 2016 в 07:12
я ему больше верю,чем Лёни качалкину)))
nikoladolgov
nikoladolgov
02 сентября 2016 в 06:50
По сравнению с Черчесовым Кокорин просто профессор.
Rruma
Rruma
02 сентября 2016 в 06:06
Если смотреть на игру скептически, то и вывод будет негативный: интеллекта нет ни у кого, ни у игроков, ни у Черчесова, ни у Мутко. Ну а если глянуть добрым, позитивным глазом, то сразу бросится в глаза, что играли неплохо, взаимодействовали и даже двигались прилично - т.е интеллект присутствует.
enot7000
enot7000 ответ Гус Пойет (раскрыть)
02 сентября 2016 в 05:51
точно))
vampir1991
vampir1991
02 сентября 2016 в 05:33
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