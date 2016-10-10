Top.Mail.Ru
Дзанетти проведёт с Моуриньо переговоры по Дармиану

10 октября 2016, 15:46

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти отправился в Манчестер, чтобы провести переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу защитника Маттео Дармиана. Дзанетти намерен встретиться с наставником МЮ Жозе Моуриньо, чтобы убедить того отпустить итальянца, который не входит в планы английского клуба. Стоимость трансфера в январе может составить 15 млн евро.

Juventus21
Juventus21
12 октября 2016 в 10:36
Маур отдаст даром Дармиана по старой дружбе.
95-shishani-95
95-shishani-95
11 октября 2016 в 21:14
...
En Sabah Nur
En Sabah Nur
10 октября 2016 в 19:03
Ну рас сам Дзанетти взялся за трансфер Дармиана то уже сейчас можно сказать что дело в шляпе)
Suleqman Ibragimov
Suleqman Ibragimov
10 октября 2016 в 19:00
Он не стоит того что уйти в Турин
DEADP00L
DEADP00L
10 октября 2016 в 16:21
Всё идёт к тому что он уйдёт,в принципе за 15 миллионов можно отпустить
