Дзанетти проведёт с Моуриньо переговоры по Дармиану

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти отправился в Манчестер, чтобы провести переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу защитника Маттео Дармиана. Дзанетти намерен встретиться с наставником МЮ Жозе Моуриньо, чтобы убедить того отпустить итальянца, который не входит в планы английского клуба. Стоимость трансфера в январе может составить 15 млн евро.
