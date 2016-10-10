Дзанетти проведёт с Моуриньо переговоры по Дармиану

1476103608

10 октября 2016, 15:46

Вице-президент «Интера» отправился в Манчестер, чтобы провести переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу защитника . Дзанетти намерен встретиться с наставником МЮ , чтобы убедить того отпустить итальянца, который не входит в планы английского клуба. Стоимость трансфера в январе может составить 15 млн евро.