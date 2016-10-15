Top.Mail.Ru
Симеоне: «Гризманн великолепно ответил Рибери»

15 октября 2016, 00:46
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)7 : 1Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне понравилось, как нападающий его дружины Антуан Гризманн ответил на замечание вингера «Баварии» Франка Рибери о том, что тот не является футболистом мирового класса:

«Гризманн великолепно ответил на комментарий Рибери. Он заметно повзрослел, особенно в плане психологии.

Он отлично себя чувствует и четко представляет себе, что он должен делать.

Матч против „Гранады“? У соперника новый тренер, нам придется непросто. Такие игроки, как Перейра и Маркес, хорошо действуют у чужих ворот, поэтому нам нужно сохранять концентрацию.

Если мы начнем предстоящий матч так, как начали встречу с „Депортиво“, то нам придется тяжело, но если так, как против хихонского „Спортинга“, то игра может пойти по нашему сценарию.

Мы развиваемся, и каждый игрок чувствует себя важной частью команды».

Все комментарии
Die Roten
Die Roten
16 октября 2016 в 10:50
поддержал своего игрока
Astonreal
Astonreal ответ Artem Saribekyan (комментарий удален) (раскрыть)
15 октября 2016 в 19:18
А ты считаешь что потакать лучше Рибери? Во-вторых, хвалить собственных футболистов - это замечательно и для их психологии и для отношений в коллективе. Не надо пургу гнать)
Jessperknut
Jessperknut
15 октября 2016 в 15:08
Гризманн не топ игрок это всем понятно.
daba55
daba55
15 октября 2016 в 14:24
не совсем
Rechter
Rechter
15 октября 2016 в 10:59
Если вспомнить игру Рибери в возрасте 24-25 лет, то в плане класса эльзассец ему тем более фору даст.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 октября 2016 в 09:37
Удачи Атлетико!!!
Selim Yavuz
Selim Yavuz
15 октября 2016 в 06:24
А Симеоне-то молодец,в курсе всех дел
лолос
лолос
15 октября 2016 в 03:25
Да, Антуан на правильном пути, не по годам здраво рассуждает этот парень. Осталось над пенальти еще поработать, этот компонент игры у него заметно хромает.
Павел Амурский
Павел Амурский
15 октября 2016 в 01:49
Ну и прекрасно.
