Симеоне: «Гризманн великолепно ответил Рибери»

1476481570

15 октября 2016, 00:46

Главному тренеру «Атлетико» понравилось, как нападающий его дружины ответил на замечание вингера «Баварии» о том, что тот не является футболистом мирового класса:

«Гризманн великолепно ответил на комментарий Рибери. Он заметно повзрослел, особенно в плане психологии.

Он отлично себя чувствует и четко представляет себе, что он должен делать.

Матч против „Гранады“? У соперника новый тренер, нам придется непросто. Такие игроки, как Перейра и Маркес, хорошо действуют у чужих ворот, поэтому нам нужно сохранять концентрацию.

Если мы начнем предстоящий матч так, как начали встречу с „Депортиво“, то нам придется тяжело, но если так, как против хихонского „Спортинга“, то игра может пойти по нашему сценарию.

Мы развиваемся, и каждый игрок чувствует себя важной частью команды».