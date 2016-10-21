Сусо: «„Милан“ не должен бояться, потому что не уступает „Ювентусу“»

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21 октября 2016, 10:32

Нападающий «Милана» считает, что команда является равным соперником «Ювентусу» в предстоящем матче 9-го тура Серии А, который состоится в субботу.

«Мы должны играть без страха, „Милан“ не уступает „Ювентусу“. Монтелла сделал много хорошего для команды, он многое изменил, особенно то, как мы играем с мячом. Чего я боюсь больше всего в матче с „Ювентусом“? Они сильны и тактически организованы, оставляют мало места в обороне, так что будет трудно забить».

В прошедшей игре 8-го тура чемпионата Италии «Милан» выиграл у «Кьево» (1:3).