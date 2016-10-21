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Сусо: «„Милан“ не должен бояться, потому что не уступает „Ювентусу“»

21 октября 2016, 10:32

Нападающий «Милана» Сусо считает, что команда является равным соперником «Ювентусу» в предстоящем матче 9-го тура Серии А, который состоится в субботу.

«Мы должны играть без страха, „Милан“  не уступает „Ювентусу“. Монтелла сделал много хорошего для команды, он многое изменил, особенно то, как мы играем с мячом. Чего я боюсь больше всего в матче с „Ювентусом“? Они сильны и тактически организованы, оставляют мало места в обороне, так что будет трудно забить».

В прошедшей игре 8-го тура чемпионата Италии «Милан» выиграл у «Кьево» (1:3).

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Все комментарии
nahan
nahan
21 октября 2016 в 18:41
Спасибо, Сусо, мы уже успокоились...
Андрей Севрук
Андрей Севрук ответ PauloDibala (раскрыть)
21 октября 2016 в 13:46
Увы, ваша правда.
ДАША Д
ДАША Д
21 октября 2016 в 13:25
Ничья будет достижением.
•BLACK WOLF•
•BLACK WOLF•
21 октября 2016 в 12:21
Милан должен взять реванш за финал кубка.
PauloDibala
PauloDibala
21 октября 2016 в 11:33
Без страха должна играть любая профессиональная команда, а вот то, что у Юве подбор игроков и слаженность в игровой дисциплине лучше, с этим Сусо нельзя спорить.
Ольга13
Ольга13
21 октября 2016 в 11:15
Форза, россонери!!!
scalette05
scalette05
21 октября 2016 в 11:10
СУСО НЕ МАРАСИ
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