Николай Южанин — новый главный тренер «Кубани»

01 ноября 2016, 18:23

Пресс-служба «Кубани» сообщает о том, что новым главным тренером команды назначен Николай Южанин.

При этом Евгений Калешин из-за отсутствия необходимой лицензии PRO, продолжит руководить командой с должности тренера.

Сам Южанин отметил, что будет рад принести пользу краснодарскому клубу в любом качестве:

«Благодарю руководство за оказанное доверие. Я родился и вырос в Краснодаре, и „Кубань“ для меня всегда была особенной командой. Возможность поработать в клубе с такой историей и армией неравнодушных болельщиков выпадает нечасто, поэтому я буду рад приносить пользу в любом качестве».

Деникин_А
Деникин_А ответ ДАША Д (раскрыть)
02 ноября 2016 в 23:46
В Краснодаре громким шепотом кричат, что нашли, таки богатенького Буратино
02 ноября 2016 в 23:44
Короче, Кубань начинает карьеру с центра поля.
Петреску попытался вторично войти в мутную воду Кубани, да сразу пошёл на дно. Таблицы.
А с Южанина и спрос другой. Сейчас продержаться на плаву, а там, даст бог, разрешат покупать новых игроков.
Удачи в этом нелёгком труде!
andrey11692
01 ноября 2016 в 19:58
Удачи Кубани и быстрее вернуться в РФПЛ !!!
black bufallo
01 ноября 2016 в 19:51
Удачи !! И новому инвестору тоже
drug01
01 ноября 2016 в 19:15
На долго ли?
ДАША Д
01 ноября 2016 в 18:53
Видать денег совсем нету, собственные резервы используют.
Казанский
Казанский ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
01 ноября 2016 в 18:47, ред.
Ну я немного другое имел ввиду.Южный регион и тренер Южанин))
Казанский
01 ноября 2016 в 18:26
По фамилии что-ли искали тренера)))
