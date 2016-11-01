Николай Южанин — новый главный тренер «Кубани»

Пресс-служба «Кубани» сообщает о том, что новым главным тренером команды назначен Николай Южанин.
При этом Евгений Калешин из-за отсутствия необходимой лицензии PRO, продолжит руководить командой с должности тренера.
Сам Южанин отметил, что будет рад принести пользу краснодарскому клубу в любом качестве:
«Благодарю руководство за оказанное доверие. Я родился и вырос в Краснодаре, и „Кубань“ для меня всегда была особенной командой. Возможность поработать в клубе с такой историей и армией неравнодушных болельщиков выпадает нечасто, поэтому я буду рад приносить пользу в любом качестве».
Петреску попытался вторично войти в мутную воду Кубани, да сразу пошёл на дно. Таблицы.
А с Южанина и спрос другой. Сейчас продержаться на плаву, а там, даст бог, разрешат покупать новых игроков.
Удачи в этом нелёгком труде!
Петреску попытался вторично войти в мутную воду Кубани, да сразу пошёл на дно. Таблицы.
А с Южанина и спрос другой. Сейчас продержаться на плаву, а там, даст бог, разрешат покупать новых игроков.
Удачи в этом нелёгком труде!