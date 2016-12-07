«Брюгге» установил антирекорд Лиги чемпионов

07 декабря 2016, 23:22
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге0 : 2Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

Поразив ворота своей команды на 8-й минуте поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена», защитник «Брюгге» Брэндон Мехеле вписал имя бельгийского клуба в книгу антирекордов турнира.

Прежде ни одной команде не доводилось отмечаться автоголами в домашней и гостевой встречах против одного и того же соперника в ходе одного сезона Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче между командами мяч в свои ворота направил защитник «Брюгге» Стефано Денсвил.

Перевод с Твиттер Gracenote Live
vitechechek
08 декабря 2016 в 08:02
У меня один вопрос, кто и зачем все это считает?
Радар
08 декабря 2016 в 07:05
Бельгия была одной из 3 стран, кто не потерял ни одного своего клуба, вот и расслабились, зато хоть Брюгге заработал 12 млн. евро.
а как же Динамо Загреб с разницей 0-15 и нулём очков?
Шишанутый
08 декабря 2016 в 04:03
Барселона тоже установит антирекорд как судьи перестанут помогать им. А Реал в этом году установит рекорд выиграет лигу Чемпионов 2 раза подряд. Удачи Реалу!
Venezuela
08 декабря 2016 в 00:47
Стоит отметить и Копенгаген. Очень достойно играли в группе. Мини-открытие ЛЧ.
Mark_Tolson
07 декабря 2016 в 23:51
Брюгге, это не твоя война, сынок. у нас там Игарь настоящие рекорды ставит. а ваши там автоголы - так, папаски в песочнице
bexxx
07 декабря 2016 в 23:45
как они посмели, щас цска перебьет этот антирекорд.
Владимир Иванович
07 декабря 2016 в 23:40
Скромно умолчали про рекорд рекордсмена всея Руси и СССР -Акоши-Игорёши. 43 игры подряд с пропущенными голами в ЛЧ !
phantom-k
07 декабря 2016 в 23:36
что это в сравнении с космическим достижением сухаряна???
Артист61
07 декабря 2016 в 23:35
такой ерундой игаряна не перекрыть)))
