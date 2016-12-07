«Брюгге» установил антирекорд Лиги чемпионов

07 декабря 2016, 23:22

Поразив ворота своей команды на 8-й минуте поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена», защитник «Брюгге» Брэндон Мехеле вписал имя бельгийского клуба в книгу антирекордов турнира.

Прежде ни одной команде не доводилось отмечаться автоголами в домашней и гостевой встречах против одного и того же соперника в ходе одного сезона Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче между командами мяч в свои ворота направил защитник «Брюгге» Стефано Денсвил.