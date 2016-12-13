Президент «Урала»: «Не понимаю, зачем Лунгу так говорит»

13 декабря 2016, 14:52

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова полузащитника команды , который говоря о матче 12-го тура чемпионата России с «Тереком» (1:4) заявил, что уральцы пропускали странные голы.

«Ну как я могу отреагировать? Это его мнение. Я считаю, ничего такого не было. Мы пропустили первый гол, он надломил всю команду. Взяли, сами себе забили. Так бывает. Мое мнение такое, а у него может быть свое. Но он не может говорить за всю команду.

Не знаю, зачем он так говорит. Конечно, мы многое сделали и будем стараться делать для него. У Лунгу еще два года контракт, он будет игроком нашей команды до 2018 года. Тут ничего такого нет. Но если он высказывает такое мнение то, я считаю, что это неправильно. Не имеет права футболист высказывать мнение, которое ничем не подтверждено».