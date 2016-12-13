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Президент «Урала»: «Не понимаю, зачем Лунгу так говорит»

13 декабря 2016, 14:52
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 4Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова полузащитника команды Чисамбы Лунгу, который говоря о матче 12-го тура чемпионата России с «Тереком» (1:4) заявил, что уральцы пропускали странные голы.

«Ну как я могу отреагировать? Это его мнение. Я считаю, ничего такого не было. Мы пропустили первый гол, он надломил всю команду. Взяли, сами себе забили. Так бывает. Мое мнение такое, а у него может быть свое. Но он не может говорить за всю команду.

Не знаю, зачем он так говорит. Конечно, мы многое сделали и будем стараться делать для него. У Лунгу еще два года контракт, он будет игроком нашей команды до 2018 года. Тут ничего такого нет. Но если он высказывает такое мнение то, я считаю, что это неправильно. Не имеет права футболист высказывать мнение, которое ничем не подтверждено».

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Все комментарии
112910415
112910415
13 декабря 2016 в 19:29
велели же молчать!
Alex 33777
Alex 33777
13 декабря 2016 в 19:28
Урал, как и мордовия с уфой - еще один подельник конюшни
mat73
mat73
13 декабря 2016 в 19:27
Иванов считает себя самым умным и хитрым
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
13 декабря 2016 в 19:06
Бедный Лунгу ,ему ещё целых два года терпеть позор договорных матчей с участием Урала,а то что голы странные ,заметили и вороны над стадионом.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    13 декабря 2016 в 18:15
    Просто он это сказал на эмоциях! Видать африканцу именно это и пришло на ум, когда он вспоминал о первой части сезона РПЛ. Не наказывайте его, он не со зла)
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ anfield1984 (раскрыть)
    13 декабря 2016 в 17:41, ред.
    И что? Он не прав будет,если так заявит?
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ DorianGrey (комментарий удален) (раскрыть)
    13 декабря 2016 в 17:38
    Я бы дал ему ящик бананов.
      papic337
      papic337
      13 декабря 2016 в 17:11
      Всё очень просто, человек сказал правду.
      cska1948
      cska1948
      13 декабря 2016 в 16:41
      "...Взяли, сами себе забили. Так бывает..."
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      А что, разве не бывает?! Вспомните гол пропущенный Филимоновым в игре с Украиной, вспомните гол пропущенный Джанаевым. когда он играл за СпаМ, вспомните гол пропущенный Акинфеевым на ЧМ. Давайте тогда и эти игры считать договорными.
      yanin
      yanin
      13 декабря 2016 в 16:39
      Офиегеть, уже личное мнение нужно чем-то подтверждать кроме своих соображений?
      Dominators
      Dominators
      13 декабря 2016 в 16:17
      Посмотрите прошлогодний матч с ЦСКА. И празднование гола молодого папы Дзагоева .**.Супер эталон честности.**
      anfield1984
      anfield1984
      13 декабря 2016 в 15:43
      Мне кажется, если Гришу Иванова разбудить в 4 утра, он без запинки выдаст: "Я считаю, ничего такого не было. Мы пропустили первый гол, он надломил всю команду. Взяли, сами себе забили. Так бывает."
      iBragim2102
      iBragim2102
      13 декабря 2016 в 15:22
      "Взяли, сами себе забили."
      Класс.ХD
      anfield1984
      anfield1984
      13 декабря 2016 в 15:09
      Переведите кто-нибудь этому "спартивнаму фунициклёру", что имел ввиду Лунга.

      Вот как может такой хороший парень, с таким милым русскому уху сочетанием - Гриша Иванов, так бездарно изъясняться. Или это предварительные извинения, дабы не навлекать на себя беду?
      Шишанутый
      Шишанутый
      13 декабря 2016 в 15:00
      Лунгу сказал ерунду. Молодец президент Урала сразу прояснил этот вопрос чтобы не у кого не закралось сомнения в том, что Терек лучший клуб Восточной Европы!
      Гость
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