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Ари: «После ухода Капелло по поводу сборной России со мной не связывались»

31 марта 2017, 00:50

Бразильский нападающий «Краснодара» Ари, на правах аренды выступающий за «Локомотив», подчеркнул, что после ухода с поста главного тренера сборной России Фабио Капелло с ним никто не связывался по поводу возможного выступления за национальную команду:

«Когда узнал, что мной заинтересовался Фабио Капелло, был счастлив. Играть за национальную команду – заветная мечта с детства. А сборная Бразилии это будет или России – не столь важно. Однако когда Капелло ушёл, со мной больше не связывались.

Первым ко мне обратился тогдашний капитан „Краснодара“. Широков. Он сказал, что Капелло мной интересуется и просит мой номер телефона. Я, разумеется, дал. И потом позвонил Фабио. Спросил, говорю ли я немного на испанском. Мы хорошо пообщались. Но на этом всё – вскоре Капелло покинул Россию».

Напомним, одноклубник Ари по «Краснодару» Жоаозиньо рассказал о желании выступать за российскую сборную.

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вованыч 80
вованыч 80
31 марта 2017 в 03:31
Совпадение или нет,но факты налицо-в сборной сейчас нет тех футболистов,которые постоянно унижают Спартак!!!!Дзюба,смолов,Ари.зато пятачков пруд пруди...
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