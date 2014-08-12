«Рух» не хочет играть с «Металлистом» на Украине

Руководство польского «Руха» попросило УЕФА перенести запланированный на 28 августа матч Лиги Европы с харьковским «Металлистом» за пределы Украины.
"В связи с реальной угрозой жизни и здоровью футболистов, участников команд, представителей УЕФА, болельщиков, работников клуба и гостей и из-за напряженной политической ситуации на Украине обращаемся с просьбой изменить место игры с харьковским «Металлистом». Свою просьбу мы мотивируем тем, что ситуация на Украине очень динамично меняется и трудно предвидеть, в каких обстоятельствах может состояться матч с «Металлистом».