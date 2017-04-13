«Томь» продлила контракт с Сасиным
Сегодня, 14:55 | Источник: ФК "Томь" | Редакция: Роман Мельник
Пресс-служба футбольного клуба «Томь» сообщила о продлении контракта с 20-летним нападающим Дмитрием Сасиным.
Срок предыдущего соглашения истекал в конце сезона 2017/18, теперь футболист будет защищать цвета «Томи» до окончания сезона 2019/20. В нынешнем сезоне игрок провел на поле пять матчей, но пока не успел отличиться забитым голом.
В последнем туре чемпионата России «Томь» сыграла вничью с «Рубином», но продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице.
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