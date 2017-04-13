«Томь» продлила контракт с Сасиным

Пресс-служба футбольного клуба «Томь» сообщила о продлении контракта с 20-летним нападающим Дмитрием Сасиным.

Срок предыдущего соглашения истекал в конце сезона 2017/18, теперь футболист будет защищать цвета «Томи» до окончания сезона 2019/20. В нынешнем сезоне игрок провел на поле пять матчей, но пока не успел отличиться забитым голом.

В последнем туре чемпионата России «Томь» сыграла вничью с «Рубином», но продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице.