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Источник: «Дибала продлил контракт с „Ювентусом“»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Контракты, Ювентус, Дибала Пауло
Сегодня, 08:42 | Источник: Tuttosport.com | Редакция: Роман Мельник

Итальянское издание Tuttosport информирует о том, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поставил свою подпись под новым контрактом, рассчитанным до лета 2022 года. «Бьянконери» официально объявят об этом событии уже в ближайшее время. Ранее появлялась информация о том, что зарплата футболиста составит €7 млн в год.

Напомним, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Барселону» со счетом 3:0, а Дибала отметился дублем.

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