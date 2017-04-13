Источник: «Дибала продлил контракт с „Ювентусом“»

Итальянское издание Tuttosport информирует о том, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поставил свою подпись под новым контрактом, рассчитанным до лета 2022 года. «Бьянконери» официально объявят об этом событии уже в ближайшее время. Ранее появлялась информация о том, что зарплата футболиста составит €7 млн в год.

Напомним, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Барселону» со счетом 3:0, а Дибала отметился дублем.