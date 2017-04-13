Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 года
Сегодня, 13:27 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Роман Мельник
Информация итальянской прессы подтвердилась - форвард «Ювентуса» Пауло Дибала поставил подпись под новым соглашением и останется в клубе до лета 2022 года. Первоначальный срок контракта истекал в 2020-м.
Финансовые условия не разглашаются, однако СМИ сообщали о том, что зарплата футболиста составит 7 млн евро в год. Больше получает в команде только Гонсало Игуаин - 7,5 млн евро.
UFFICIALE: @PauDybala_JR rinnova con la Juventus fino al 2022 💎 https://t.co/2SFbhSPo3X #Dybala2022 pic.twitter.com/sys5e08f8t
— JuventusFC (@juventusfc) 13 апреля 2017 г.
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Продолжит в том же духе и будет больше ящерицы получать.
Продолжит в том же духе и будет больше ящерицы получать.
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А походу ты мимо кассы...
Сегодня 16:28
Вполне ожидаемо! Пауло нашел свою команду. А Ювентусу посчастливилось вырвать такого таланта из лап Маурисио Дзампарини в 2015 году) Успехов Дибале и прогресса на будущее!
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ты за кого вчера болел королевич мюнхенский?
Среди наших есть очень хорошие эксперты, такую аналитику выдают, ,,Спорт Экспресс" отдыхает, и при этом Реал и Юве уважают, как сильного соперника. Но с давних пор- за Барсу!!!)
еще раз извиняюсь за грубость, человек я резкий и не сдержанный, что меня не красит(
Ну посудите сами, диванный эксперт и 13и летний глор не будут болеть за Лацио или Юве, им Реал или Барсу подавай(а выбирают они по цвету формы), им титулы нужны.
О футболе тоже иногда пишут, но чтобы найти толковый, информативный пост, надо сотни пролистать ...ни о чем((((
Знаете где только о футболе говорят??? Я нашел, Италия, ветки Лацио, Милана, Юве. Там столько футбола!!!!!