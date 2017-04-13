Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 года

Информация итальянской прессы подтвердилась - форвард «Ювентуса» Пауло Дибала поставил подпись под новым соглашением и останется в клубе до лета 2022 года. Первоначальный срок контракта истекал в 2020-м.

Финансовые условия не разглашаются, однако СМИ сообщали о том, что зарплата футболиста составит 7 млн евро в год. Больше получает в команде только Гонсало Игуаин - 7,5 млн евро.