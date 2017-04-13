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«Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Матч: АндерлехтАндерлехт1 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 20:51 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Манчестер Юнайтед».

«Андерлехт»: Рубен, Обрадович, Нуйтинк, Мбоджи, Аппиа, Дендокер, Станчу, Тилеманс, Ашампонг, Бруно, Телин.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Дармиан, Байи, Рохо, Валенсия, Кэррик, Лингард, Погба, Рэшфорд, Мхитарян, Ибрагимович.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо накануне заявил, что у него есть чувство, что «красные дьяволы» выиграют Лигу Европы.

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