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Моуриньо: «Есть чувство, что мы выиграем Лигу Европы»

Матч: АндерлехтАндерлехт-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Начало матча: Сегодня, 22:05
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе , Руни Уэйн
Сегодня, 13:17 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Роман Мельник

Накануне матча с «Андерлехтом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о состоянии Уэйна Руни и о своих ожиданиях от выступления в турнире:

«У Руни проблемы с голеностопом, играть он не готов. Давайте дождемся выходных или следующей недели. У нас не так и много игроков, беречь нужно каждого.

„Андерлехт“ - хорошая команда, которая умеет играть по разным тактическим схемам и грамотно использовать сильные качества игроков. Они хороши в прессинге и обладают рядом талантливых футболистов. Думаю, нам придется сыграть в свой лучший футбол.

В случае неудачи, у нас будет ответный поединок, но важно хорошо выступить и сегодня. Когда ты достигаешь поздней стадии турнира, то чувствуешь возможность выиграть титул. С мотивацией у нас проблем нет. Откровенно говоря, у меня есть чувство, что мы выиграем Лигу Европы».

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