В следующем сезоне Серии А появится аналог Boxing Day

Стали известны даты начала и окончания следующего сезона Серии А.

Кампания-2017/18 возьмет старт 20 августа, а завершится 20 мая. Стоит отметить, что зимний перерыв на этот раз будет смещен на январь 2018 года.

Туры будут сыграны 23 и 30 декабря, а также 6 января, после чего чемпионат Италии возьмет паузу до 21 января, когда матчи первенства снова возобновятся.