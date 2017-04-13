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В следующем сезоне Серии А появится аналог Boxing Day

Соккер.Ру // Заграница: события
Вчера, 20:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны даты начала и окончания следующего сезона Серии А.

Кампания-2017/18 возьмет старт 20 августа, а завершится 20 мая. Стоит отметить, что зимний перерыв на этот раз будет смещен на январь 2018 года.

Туры будут сыграны 23 и 30 декабря, а также 6 января, после чего чемпионат Италии возьмет паузу до 21 января, когда матчи первенства снова возобновятся.

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