«Сельта» - «Генк»: стартовые составы
Вчера, 21:07 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Генком».
«Сельта»: Альварес, Кастро, Фонтас, Кабрал, Мальо, Эрнандес, Радойя, Васс, Систо, Аспас, Гвидетти.
«Генк»: Райан, Кастань, Брабец, Колли, Уронен, Посуэло, Малиновский, Берге, Троссард, Саматта, Бутьюс.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что «Сельта» выбила из нынешнего розыгрыша Лиги Европы российский «Краснодар».
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