Рейтинг@Mail.ru

«Аякс» - «Шальке-04»: стартовые составы

Матч: АяксАякс2 : 0Шальке-04Шальке-04
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 21:02 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Шальке-04».

«Аякс»: Онана, Синкгравен, Виргевер, Санчес, Вельтман, ван де Бек, Классен, Зийеч, Юнес, Клюйверт, Траоре.

«Шальке-04»: Ферманн, Керер, Хеведес, Настасич, Колашинац, Горецка, Майер, Бенталеб, Калиджури, Шёпф, Бургшталлер.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Рассудит команды российский арбитр Сергей Карасев.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Лига Европы остановит МЮ?
У Моуриньо – предчувствие победы. У Златана – мания величия. У «Андерлехта» – талантливые футболисты, но нет Бердыева. О жизни фаворита в еврокубке – на «Соккер.ру».
Комментариев: 0
Вчера
23:59 Видео Дубль Классена принёс «Аяксу» победу над «Шальке» 8
23:56 Видео «Сельта» обыграла «Генк» в результативном матче 8
23:54 Видео МЮ упустил победу над «Андерлехтом» 83
21:07 «Сельта» - «Генк»: стартовые составы 0
20:57 «Лион» - «Бешикташ»: стартовые составы 1
20:51 «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы 3
20:23 В следующем сезоне Серии А появится аналог Boxing Day 7
16:15 Официально Продажа «Милана» официально завершена 67
09:52 Слухи Сампаоли согласился возглавить сборную Аргентины 23
все материалы по этой теме
Турниры