«Аякс» - «Шальке-04»: стартовые составы
Вчера, 21:02 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Шальке-04».
«Аякс»: Онана, Синкгравен, Виргевер, Санчес, Вельтман, ван де Бек, Классен, Зийеч, Юнес, Клюйверт, Траоре.
«Шальке-04»: Ферманн, Керер, Хеведес, Настасич, Колашинац, Горецка, Майер, Бенталеб, Калиджури, Шёпф, Бургшталлер.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Рассудит команды российский арбитр Сергей Карасев.
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