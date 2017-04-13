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«Лион» - «Бешикташ»: стартовые составы

Матч: ЛионЛион2 : 1БешикташБешикташ
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 20:57 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем».

«Лион»: Лопеш, Диахаби, Маммана, Морель, Рафаэль, Толиссо, Тусар, Фекир, Вальбуэна, Геззаль, Лаказетт.

«Бешикташ»: Фабри, Митрович, Марсело, Генюл, Тошич, Озякуп, Хатчинсон, Талиска, Адриано, Бабел, Тосун.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Ранее главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш признался, что предпочел бы сыграть в четвертьфинале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», а не с «Лионом».

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