«Лион» - «Бешикташ»: стартовые составы
Вчера, 20:57 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем».
«Лион»: Лопеш, Диахаби, Маммана, Морель, Рафаэль, Толиссо, Тусар, Фекир, Вальбуэна, Геззаль, Лаказетт.
«Бешикташ»: Фабри, Митрович, Марсело, Генюл, Тошич, Озякуп, Хатчинсон, Талиска, Адриано, Бабел, Тосун.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш признался, что предпочел бы сыграть в четвертьфинале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», а не с «Лионом».
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