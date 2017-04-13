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МЮ упустил победу над «Андерлехтом»

Матч: АндерлехтАндерлехт1 : 1Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и МЮ была зафиксирована ничья.

Брюссель, стадион «Констант Ванден Сток» 

«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1 (0:1)
Голы: Дендонкер 86 - Мхитарян 36

«Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нуйтинк, Станчу (Ханни 65), Тилеманс, Дендонкер, Бруно (Кипчу 58), Ашампонг, Телин (Теодорчик 75).
Главный тренер: Рене Вайлер.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо, Байи, Дармиан, Валенсия, Лингард (Марсьяль 63), Погба, Кэррик, Мхитарян (Фосу-Менса 90), Рэшфорд (Феллаини 75), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Мхитарян 24, Кэррик 47, Обрадович 67, Фосу-Менса 90+2.

Судья: Феликс Брих.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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