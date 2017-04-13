МЮ упустил победу над «Андерлехтом»
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и МЮ была зафиксирована ничья.
Брюссель, стадион «Констант Ванден Сток»
«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1 (0:1)
Голы: Дендонкер 86 - Мхитарян 36
«Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нуйтинк, Станчу (Ханни 65), Тилеманс, Дендонкер, Бруно (Кипчу 58), Ашампонг, Телин (Теодорчик 75).
Главный тренер: Рене Вайлер.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо, Байи, Дармиан, Валенсия, Лингард (Марсьяль 63), Погба, Кэррик, Мхитарян (Фосу-Менса 90), Рэшфорд (Феллаини 75), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Мхитарян 24, Кэррик 47, Обрадович 67, Фосу-Менса 90+2.
Судья: Феликс Брих.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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что ещё больше доставляет: спартак проиграл всем троим на своём поле 😄😄😄
А представь что это происходит на наших ветках постоянно))
Защита эт просто проходной двор, полузащита мертвая, так они еще и Гомеша покупают..
Перевод Роберто на правый фланг защиты тоже вина тренера) там много всего.
Покупки Барсы эт вообще тема отдельная))
Летом говорят будет чистка) и новый тренер.
А на счет Барсы, то да, будет очень сложно) но все таки хочется верить!) А тот бардак, что есть в Барселоне.. руководство виновато в первую очередь. Нужно ставить на место игроков, которые выпендриваются) или тренер должен бутсой по башке треснуть как надо)) ну ты понял о чем я