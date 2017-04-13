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Дубль Классена принёс «Аяксу» победу над «Шальке»

Матч: АяксАякс2 : 0Шальке-04Шальке-04
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:59 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» дома обыграл «Шальке-04».

Амстердам, стадион «Амстердам Арена» 

«Аякс» – «Шальке-04» – 2:0 (1:0)
Голы: Классен 23 (пен), Классен 52.

«Аякс»: Онана, Виргевер, Санчес, Вельтман, Синкгравен (де Лигт 46), Классен, ван де Бек (де Йонг 88), Клюйверт (Нерес 74), Зийеч, Юнес, Траоре.
Главный тренер: Петер Бош.

«Шальке-04»: Ферманн, Настасич, Хеведес, Керер, Аого, Майер (Стамбули 59), Шепф (Хунтелар 71), Калиджури (Коноплянка 83), Горецка, Бургшталлер, Бенталеб.
Главный тренер: Маркус Вайнцирль.

Предупреждения: Классен 49, Керер 87, Стамбули 87, Нерес 89.

Судья: Сергей Карасев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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