«Сельта» обыграла «Генк» в результативном матче
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Сельта» одолела «Генк».
Виго, стадион «Балаидос»
«Сельта» – «Генк» – 3:2 (3:1)
Голы: Систо 14, Аспас 17, Гвидетти 38 - Бутьюс 10, Буффель 67.
«Сельта»: Альварес, Кабрал, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс (Хосабед 78), Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гвидетти (Бовю 67).
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.
«Генк»: Райан, Брабец, Уронен, Кастань, Колли, Бутьюс (Буффель 62), Малиновский (Хейнен 90), Берге, Посуэло, Троссард (Шрейверс 82), Саматта.
Главный тренер: Элберт Стуйвенберг.
Предупреждения: Кастань 27, Троссард 73, Шрейверс 85.
Судья: Клеман Турпен.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Или войдите через