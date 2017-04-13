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«Сельта» обыграла «Генк» в результативном матче

Матч: СельтаСельта3 : 2ГенкГенк
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Сельта» одолела «Генк».

Виго, стадион «Балаидос» 

«Сельта» – «Генк» – 3:2 (3:1)
Голы: Систо 14, Аспас 17, Гвидетти 38 - Бутьюс 10, Буффель 67.

«Сельта»: Альварес, Кабрал, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс (Хосабед 78), Радойя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гвидетти (Бовю 67).
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.

«Генк»: Райан, Брабец, Уронен, Кастань, Колли, Бутьюс (Буффель 62), Малиновский (Хейнен 90), Берге, Посуэло, Троссард (Шрейверс 82), Саматта.
Главный тренер: Элберт Стуйвенберг.

Предупреждения: Кастань 27, Троссард 73, Шрейверс 85.

Судья: Клеман Турпен.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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