«Лестер» готов установить личный трансферный рекорд

Четвертьфиналист Лиги чемпионов «Лестер Сити» намерен в межсезонье укрепить свой состав. The Telegraph сообщает, что клуб интересуется воспитанником «Мидлсбро» Беном Гибсоном.

Клуб с Риверсайда оценил 24-летнего защитника в 30 млн фунтов стерлингов. Если «Лестер» не откажется от своей идеи, покупка Гибсона станет самой дорогостоящей в истории клуба. Впрочем, сейчас «Мидлсбро» находится в зоне вылета, и игрок может убедить владельца клуба отпустить его в ряды действующего чемпиона Англии по более низкой цене.

Отметим, что Бен является родным племянником президента «Мидлсбро» Стива Гибсона.