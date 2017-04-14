«Лестер» готов установить личный трансферный рекорд
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Мидлсбро, Гибсон Бен
Сегодня, 12:13 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Четвертьфиналист Лиги чемпионов «Лестер Сити» намерен в межсезонье укрепить свой состав. The Telegraph сообщает, что клуб интересуется воспитанником «Мидлсбро» Беном Гибсоном.
Клуб с Риверсайда оценил 24-летнего защитника в 30 млн фунтов стерлингов. Если «Лестер» не откажется от своей идеи, покупка Гибсона станет самой дорогостоящей в истории клуба. Впрочем, сейчас «Мидлсбро» находится в зоне вылета, и игрок может убедить владельца клуба отпустить его в ряды действующего чемпиона Англии по более низкой цене.
Отметим, что Бен является родным племянником президента «Мидлсбро» Стива Гибсона.
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