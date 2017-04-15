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«Наполи» и Инсинье близки к продлению контракта

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Контракты, Наполи, Инсинье Лоренцо
Сегодня, 09:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянской прессы, нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье близок к продлению контракта с «партенопейцами».

Переговоры между сторонами длятся уже 10 месяцев, но, судя по всему, ситуация близка к развязке.

Ожидается, что новый трудовой договор между 25-летним игроком и неаполитанским клубом будет рассчитан на 5 лет - до июня 2022 года. Сообщается, что в контракте не будет прописана сумма отступных за футболиста, а также то, что права на использование образа игрока будут целиком принадлежать «Наполи».

Зарплата Инсинье вырастет до 4 млн евро в год. 

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