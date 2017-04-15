«Наполи» и Инсинье близки к продлению контракта
Сегодня, 09:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянской прессы, нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье близок к продлению контракта с «партенопейцами».
Переговоры между сторонами длятся уже 10 месяцев, но, судя по всему, ситуация близка к развязке.
Ожидается, что новый трудовой договор между 25-летним игроком и неаполитанским клубом будет рассчитан на 5 лет - до июня 2022 года. Сообщается, что в контракте не будет прописана сумма отступных за футболиста, а также то, что права на использование образа игрока будут целиком принадлежать «Наполи».
Зарплата Инсинье вырастет до 4 млн евро в год.
Другие материалы по теме:
Вчера
22:31 Официально Фото Янкто продлил контракт с «Удинезе» 1
16:15 Слухи «Зенит» желает продлить контракт с Данни 11
13 апреля 2017
17:10 Официально Милинкович-Савич продлил контракт с «Лацио» 5
14:55 Официально «Томь» продлила контракт с Сасиным 1
13:27 Официально Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 года 66
08:42 Слухи Источник: «Дибала продлил контракт с „Ювентусом“» 31
Или войдите через
Я думаю. если КБ выиграют ЧР, то Федун выделит неприличную сумму на трансферы.
Каррера, скорее всего, уже ведет поиск в серии А игроков для усиления команды.