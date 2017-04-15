«Наполи» и Инсинье близки к продлению контракта

По информации итальянской прессы, нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье близок к продлению контракта с «партенопейцами».

Переговоры между сторонами длятся уже 10 месяцев, но, судя по всему, ситуация близка к развязке.

Ожидается, что новый трудовой договор между 25-летним игроком и неаполитанским клубом будет рассчитан на 5 лет - до июня 2022 года. Сообщается, что в контракте не будет прописана сумма отступных за футболиста, а также то, что права на использование образа игрока будут целиком принадлежать «Наполи».

Зарплата Инсинье вырастет до 4 млн евро в год.