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Матюиди: «ПСЖ предложил мне продлить контракт. Я думаю»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Контракты, ПСЖ, Матюиди Блез
Сегодня, 08:13 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ПСЖ Блез Матюиди сообщил, что парижане готовы продлить с ним сотрудничество. Текущий трудовой договор между сторонами рассчитан до июня 2018 года.

«Несмотря на всевозможные слухи, которые появляются в СМИ, ПСЖ предложил мне продлить контракт. Я думаю. Все возможно».

Напомним, прошлым летом ПСЖ не отпустил 30-летнего хавбека в «Ювентус», и тот, по словам его агента, был очень разочарован.

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