Матюиди: «ПСЖ предложил мне продлить контракт. Я думаю»
Сегодня, 08:13 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник ПСЖ Блез Матюиди сообщил, что парижане готовы продлить с ним сотрудничество. Текущий трудовой договор между сторонами рассчитан до июня 2018 года.
«Несмотря на всевозможные слухи, которые появляются в СМИ, ПСЖ предложил мне продлить контракт. Я думаю. Все возможно».
Напомним, прошлым летом ПСЖ не отпустил 30-летнего хавбека в «Ювентус», и тот, по словам его агента, был очень разочарован.
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