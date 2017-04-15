Матюиди: «ПСЖ предложил мне продлить контракт. Я думаю»

Полузащитник ПСЖ Блез Матюиди сообщил, что парижане готовы продлить с ним сотрудничество. Текущий трудовой договор между сторонами рассчитан до июня 2018 года.

«Несмотря на всевозможные слухи, которые появляются в СМИ, ПСЖ предложил мне продлить контракт. Я думаю. Все возможно».

Напомним, прошлым летом ПСЖ не отпустил 30-летнего хавбека в «Ювентус», и тот, по словам его агента, был очень разочарован.