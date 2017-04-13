Бабаев: «Нет никаких оснований беспокоиться, что ЦСКА не продлит контракт с Тошичем»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уверен, что московский клуб продлит контракт с полузащитником Зораном Тошичем. Срок нынешнего трудового соглашения между сторонами рассчитан до 30 июня 2017 года.

«Мы пока в процессе переговоров. Никаких загвоздок нет. Времени у нас достаточно, и никаких оснований беспокоиться, что не продлим контракт, нет. Есть ряд обстоятельств, от которых это зависит, надо просто немного подождать».

Напомним, что ЦСКА также заинтересован в продлении контрактов с защитниками Алексеем и Василием Березуцкими, а также Сергеем Игнашевичем.