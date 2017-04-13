ЦСКА заинтересован в продлении контрактов с Игнашевичем и братьями Березуцкими

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «армейцы» намерены продлить контракты с защитниками Алексеем и Василием Березуцкими, а также Сергеем Игнашевичем, чьи трудовые соглашения истекают 30 июня:

«Мы уже разговаривали и с Березуцкими, и с Игнашевичем. После окончания сезона сядем с ними и все обсудим, мы заинтересованы в продлении контрактов.

Да (речь идет о контрактах сроком на год), но, опять же, будем общаться и смотреть по ситуации и по состоянию здоровья игроков, но никаких проблем возникнуть не должно».

Ранее сообщалось, что новый контракт с клубом также должен заключить полузащитник Георги Миланов.