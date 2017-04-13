ЦСКА заинтересован в продлении контрактов с Игнашевичем и братьями Березуцкими
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, ЦСКА, Бабаев Роман , Игнашевич Сергей, Березуцкий Алексей, Березуцкий Василий
Вчера, 21:32 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что «армейцы» намерены продлить контракты с защитниками Алексеем и Василием Березуцкими, а также Сергеем Игнашевичем, чьи трудовые соглашения истекают 30 июня:
«Мы уже разговаривали и с Березуцкими, и с Игнашевичем. После окончания сезона сядем с ними и все обсудим, мы заинтересованы в продлении контрактов.
Да (речь идет о контрактах сроком на год), но, опять же, будем общаться и смотреть по ситуации и по состоянию здоровья игроков, но никаких проблем возникнуть не должно».
Ранее сообщалось, что новый контракт с клубом также должен заключить полузащитник Георги Миланов.
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Во-первых,ЦСКА - наравне с Ростовом самая непропускающая команда в РПЛ,
Во-вторых , Игнаш и Березуцкие - символы клуба и с ними будут подписывать контракты до тех пор, пока они будут чувствовать желание играть.
Не помню деталей, но помню,что из мяса часто легенды последних 20 лет уходили со скандалом - даже Тихонова проводить толком не могли...над Дзюбой до сих пор стебутся...зато других осуждать мясные первые. Вот за эти двойные стандарты и не перевариваю красно-белых : вечно суют свою псевдо-народность всем , а в своём глазу бревна не замечают.
Во-первых,ЦСКА - наравне с Ростовом самая непропускающая команда в РПЛ,
Во-вторых , Игнаш и Березуцкие - символы клуба и с ними будут подписывать контракты до тех пор, пока они будут чувствовать желание играть.
Не помню деталей, но помню,что из мяса часто легенды последних 20 лет уходили со скандалом - даже Тихонова проводить толком не могли...над Дзюбой до сих пор стебутся...зато других осуждать мясные первые. Вот за эти двойные стандарты и не перевариваю красно-белых : вечно суют свою псевдо-народность всем , а в своём глазу бревна не замечают.
Самое главное, чтобы их не навязывали в сборную.
https://www.youtube.com/watch?v=2JGOO6HypL8
https://www.youtube.com/watch?v=CWH2gS29oSc
https://www.youtube.com/watch?v=v16IcO4v02g
https://www.youtube.com/watch?v=vdyX8VJJYGk
Надо быть честными по отношению к болельщикам:Спартак с 1935 года,Зенит с 1940,ЦСКА с 1960
Эти ребята заслужили уважение.
Братья и Игнашевич из этого списка.
То,что кони продлевают с ними контракт-честь и хвала коням.
А ребятам здоровья.
Малафеева уже не первый год ждём на поле - возвращения )
Денисов....больная тема для нас. Мы вроде и любим его, но понимаем , что он подвёл болельщиков в первую очередь - лично я...очень хотел бы примирения, не боюсь, многие этого не примут.
Помню все эти скандалы, но не помню детали.
По твоему первому видео - автогол Березуцкого...мясные защи тоже забивали автоголы , и меня в видео больше приколол даже на ляп игроков ЦСКА, а сумасшедшая радость игроков Спартака - радость автоголу ))) ты , кстати, не помнишь, с каким счетом тот матч закончился ?
пора бы уже давно