«Зенит» желает продлить контракт с Данни
Сегодня, 16:15 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Как сообщил источник, приближенный к питерскому «Зениту», клуб ведет переговоры о продлении контракта с португальским полузащитником Мигелем Данни.
Последнее соглашение с клубом игрок подписал в 2015 году. Его срок заканчивается этим летом. По заверению источника, 33-летний хавбек останется в команде как минимум на один год.
С 2008 года Данни провел за «Зенит» 245 матчей и забил 66 голов.
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