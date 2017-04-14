«Зенит» желает продлить контракт с Данни

Как сообщил источник, приближенный к питерскому «Зениту», клуб ведет переговоры о продлении контракта с португальским полузащитником Мигелем Данни.

Последнее соглашение с клубом игрок подписал в 2015 году. Его срок заканчивается этим летом. По заверению источника, 33-летний хавбек останется в команде как минимум на один год.

С 2008 года Данни провел за «Зенит» 245 матчей и забил 66 голов.