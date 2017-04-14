Янкто продлил контракт с «Удинезе»
Вчера, 22:31 | Источник: ФК "Удинезе" | Фото: ФК "Удинезе" | Редакция: Дмитрий Кристя
Талантливый полузащитник «Удинезе» Якуб Янкто продлил контракт с клубом. Новое соглашение 21-летнего чешского игрока рассчитано до лета 2021 года.
В этом сезоне футболист провел 22 матча в Серии А, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Янкто интересен ряду клубов АПЛ.
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