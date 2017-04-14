Янкто продлил контракт с «Удинезе»

Талантливый полузащитник «Удинезе» Якуб Янкто продлил контракт с клубом. Новое соглашение 21-летнего чешского игрока рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне футболист провел 22 матча в Серии А, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Янкто интересен ряду клубов АПЛ.