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Янкто продлил контракт с «Удинезе»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Контракты, Удинезе, Янкто Якуб
Вчера, 22:31 | Источник: ФК "Удинезе" | Фото: ФК "Удинезе" | Редакция: Дмитрий Кристя

Талантливый полузащитник «Удинезе» Якуб Янкто продлил контракт с клубом. Новое соглашение 21-летнего чешского игрока рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне футболист провел 22 матча в Серии А, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Янкто интересен ряду клубов АПЛ.

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