Милинкович-Савич продлил контракт с «Лацио»

Пресс-служба «Лацио» сообщает о том, что «орлы» продлили контракт с полузащитником Сергеем Милинкович-Савичем.

22-летний игрок и римский клуб пролонгировали действующее трудовое соглашение на 2 сезона - до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне сербский хавбек является одним из ключевых игроков «бьянкочелести». На его счету 7 забитых мячей и 4 голевые передачи во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Ювентус».