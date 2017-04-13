Милинкович-Савич продлил контракт с «Лацио»
Сегодня, 17:10 | Источник: ФК "Лацио" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Лацио» сообщает о том, что «орлы» продлили контракт с полузащитником Сергеем Милинкович-Савичем.
22-летний игрок и римский клуб пролонгировали действующее трудовое соглашение на 2 сезона - до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне сербский хавбек является одним из ключевых игроков «бьянкочелести». На его счету 7 забитых мячей и 4 голевые передачи во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Ювентус».
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