Рейтинг@Mail.ru

Данни: «Все в „Зените“ плывут в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Данни
Сегодня, 10:03 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Зенита» Данни дал понять, что СМИ не удастся внести раскол в команду:

«Прессинг идет не только на тренера, а на весь „Зенит“. Мы одна команда. Нет такого, чтобы кто-то был сам по себе, выше или ниже других. Плывем в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе. Однако „Зенит“ продолжает сражаться за золотые медали чемпионата».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:04
ответ пользователю Shagrath82 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:03
ответ пользователю goodbyegoodboy (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:02
ответ пользователю Gloomy59 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:01
ответ пользователю sir-5 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:00, редактировал Сегодня 11:01
ответ пользователю Shagrath82 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:00
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:58, редактировал Сегодня 11:02
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:57
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:51
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:50
ответ пользователю sir-5 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:48
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:47
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 10:45
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 10:45, редактировал Сегодня 10:48
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:38
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:38
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 10:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:31
Показать
Немного троллинга
  7
Сегодня 10:31
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:29, редактировал Сегодня 10:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:29
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 10:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:20
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 10:18
ответ пользователю Mr.Fish-ka (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 10:18
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:06 Серхио Санчес: «Игроки „Рубина“ знают, что получают большие зарплаты» 5
Вчера
22:05 Данни: «Контракт с „Зенитом“ пока не продлен, но я жду предложения» 16
02:33 Фернандеш: «„Локомотив“ обязан сыграть в Лиге Европы» 2
14 апреля 2017
23:56 Классон: «У меня было идеальное начало карьеры в „Краснодаре“» 3
12 апреля 2017
06:11 Березовский: «В случае победы над „Химками“ „Динамо“ возвращается в РФПЛ!» 22
11 апреля 2017
06:01 Мельгарехо: «Мотивация? Я решаю историческую задачу вместе с величайшим клубом России» 35
05:14 Молло: «Скажу честно: лимит – большая проблема для меня» 14
08 апреля 2017
23:57 Эрнани: «Конечно, верю, что „Зенит“ способен стать чемпионом» 31
04:37 Попов: «Каждый футболист „Спартака“ сейчас показывает свою лучшую игру» 20
07 апреля 2017
23:20 Промес: «Когда говорят, что я не в форме, это меня подстёгивает» 30
все материалы по этой теме
Турниры