Данни: «Все в „Зените“ плывут в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе»
Сегодня, 10:03 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Зенита» Данни дал понять, что СМИ не удастся внести раскол в команду:
«Прессинг идет не только на тренера, а на весь „Зенит“. Мы одна команда. Нет такого, чтобы кто-то был сам по себе, выше или ниже других. Плывем в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе. Однако „Зенит“ продолжает сражаться за золотые медали чемпионата».
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Но, возможно, Мигель не далёк от истины - кто-то из питерских мог на Мадейре построить себе парочку бунгало.
После поражения от Спартака ваша лодка не утонет, просто будет плавать в водоёме помельче...
Лодка ета называется крейсер " Аврора...."
Смотришь и поплывем быстрее!
не гребли,а целовались..."
А потом ушли в запой.
Плывёт в Москву за лучшей жизнью.
На вёслах - конокрад.
Капитан - бывший спартач (Дзюба).
Стритрейсер без прав (Кокорин).
Представители коренного населения (Кержаков) - в трюме.
Славная компания.
Христос воскрес!
Не надо паники.
Это твой последний день
На "Титанике"...))))
Великий ЗЕНИТ сегодня победит на радость всему Православному миру