Данни: «Все в „Зените“ плывут в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе»

Полузащитник «Зенита» Данни дал понять, что СМИ не удастся внести раскол в команду:

«Прессинг идет не только на тренера, а на весь „Зенит“. Мы одна команда. Нет такого, чтобы кто-то был сам по себе, выше или ниже других. Плывем в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе. Однако „Зенит“ продолжает сражаться за золотые медали чемпионата».