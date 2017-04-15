Погребняк: «Кержаков руководит „Зенитом“ со скамейки так, как это стоит делать Луческу»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Погребняк Павел, Луческу Мирча , Кержаков Александр
Сегодня, 13:30 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Динамо» Павел Погребняк считает, что Мирча Луческу не справляется с работой главного тренера «Зенита»:
«Как оценю игру нынешнего „Зенита“? Мягко говоря, не впечатляет. Считаю, что летом клуб попытается заполучить нового харизматичного тренера, который будет по духу победителем. Все-таки Луческу это немного не то — отсюда и невнятная игра у команды.
Кто крут в „Зените“? Кержаков. Он руководит командой со скамейки так, как хотелось бы, чтобы это делал Луческу. К сожалению, тренер ведет себя совсем иначе. Кстати, недавно виделись с Сашей на презентации его книги в Москве, но футбольных вопросов мы не касались. Когда я спросил, принес ли он мне книгу в подарок, Кержаков ответил: „Придется купить“».
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от жлобяра, а.. Мог бы по старой памяти экземпляр подогнать)))))))))))))))))
Футболист пинать мяч или сидеть на скамейке(кто что умеет еще раз) Тренер тренировать, писатель писать...... Кержаков промахиваться с 2 метров, а Погребняку наверное читательский билет взять в библиотеку, что уж.....
Молчал бы уж, эксперт.