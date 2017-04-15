Погребняк: «Кержаков руководит „Зенитом“ со скамейки так, как это стоит делать Луческу»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк считает, что Мирча Луческу не справляется с работой главного тренера «Зенита»:

«Как оценю игру нынешнего „Зенита“? Мягко говоря, не впечатляет. Считаю, что летом клуб попытается заполучить нового харизматичного тренера, который будет по духу победителем. Все-таки Луческу это немного не то — отсюда и невнятная игра у команды.

Кто крут в „Зените“? Кержаков. Он руководит командой со скамейки так, как хотелось бы, чтобы это делал Луческу. К сожалению, тренер ведет себя совсем иначе. Кстати, недавно виделись с Сашей на презентации его книги в Москве, но футбольных вопросов мы не касались. Когда я спросил, принес ли он мне книгу в подарок, Кержаков ответил: „Придется купить“».