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Куртуа пропустит матч с МЮ из-за травмы

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЧелсиЧелси
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Куртуа Тибо
Сегодня, 15:20 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, голкипер «Челси» Тибо Куртуа получил травму лодыжки и не сыграет против «Манчестер Юнайтед» в поединке 33-го тура Премьер-Лиги.

«Челси» пока не подтверждает эту информацию, но если она соответствует действительности, то в стартовом составе «синих» выйдет дублер бельгийца Асмир Бегович.

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