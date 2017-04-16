Куртуа пропустит матч с МЮ из-за травмы

По информации британских СМИ, голкипер «Челси» Тибо Куртуа получил травму лодыжки и не сыграет против «Манчестер Юнайтед» в поединке 33-го тура Премьер-Лиги.

«Челси» пока не подтверждает эту информацию, но если она соответствует действительности, то в стартовом составе «синих» выйдет дублер бельгийца Асмир Бегович.