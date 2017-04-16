Куртуа пропустит матч с МЮ из-за травмы
Начало матча: Сегодня, 18:00
Сегодня, 15:20 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации британских СМИ, голкипер «Челси» Тибо Куртуа получил травму лодыжки и не сыграет против «Манчестер Юнайтед» в поединке 33-го тура Премьер-Лиги.
«Челси» пока не подтверждает эту информацию, но если она соответствует действительности, то в стартовом составе «синих» выйдет дублер бельгийца Асмир Бегович.
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