Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Пескарой» (2:0) рассказал, что форвард «бьянконери» Пауло Дибала получил травму лодыжки, однако тренерский штаб настроен оптимистично. Аргентинец покинул поле на 54-й минуте встречи.

«Дибала получил удар, но есть основания для оптимизма.

Команда сегодня смотрелась хорошо, но мы могли сыграть лучше и потратить меньше энергии.

„Барселона“ сразу будет давить, первые 30 минут игры будут очень важны. Мы попытаемся забить гол. Нужно играть с уверенностью в своих силах. У нас есть шанс пройти в полуфинал, но это будет нелегко».