Дибала получил травму лодыжки
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Аллегри Массимилиано , Дибала Пауло, Пескара 0:2 Ювентус, Барселона -:- Ювентус
Сегодня, 20:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Пескарой» (2:0) рассказал, что форвард «бьянконери» Пауло Дибала получил травму лодыжки, однако тренерский штаб настроен оптимистично. Аргентинец покинул поле на 54-й минуте встречи.
«Дибала получил удар, но есть основания для оптимизма.
Команда сегодня смотрелась хорошо, но мы могли сыграть лучше и потратить меньше энергии.
„Барселона“ сразу будет давить, первые 30 минут игры будут очень важны. Мы попытаемся забить гол. Нужно играть с уверенностью в своих силах. У нас есть шанс пройти в полуфинал, но это будет нелегко».
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