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Бэйл может пропустить ответный матч с «Баварией»

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: 18.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Бэйл Гарет
Сегодня, 16:43 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл по-прежнему испытывает мышечный дискомфорт, и его участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» теперь под вопросом. В первой встрече Зинедин Зидан решил заменить хавбека, так как тот во время перерыва почувствовал судороги.

Сообщается, что валлиец пропустит ближайший матч чемпионата Испании с хихонским «Спортингом», а на то, чтобы восстановиться к 18 апреля (дата ответного матча с «Баварией»), у Бэйла есть всего несколько дней.

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