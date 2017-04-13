Бэйл может пропустить ответный матч с «Баварией»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл по-прежнему испытывает мышечный дискомфорт, и его участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» теперь под вопросом. В первой встрече Зинедин Зидан решил заменить хавбека, так как тот во время перерыва почувствовал судороги.

Сообщается, что валлиец пропустит ближайший матч чемпионата Испании с хихонским «Спортингом», а на то, чтобы восстановиться к 18 апреля (дата ответного матча с «Баварией»), у Бэйла есть всего несколько дней.