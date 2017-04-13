Бэйл может пропустить ответный матч с «Баварией»
Сегодня, 16:43 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл по-прежнему испытывает мышечный дискомфорт, и его участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» теперь под вопросом. В первой встрече Зинедин Зидан решил заменить хавбека, так как тот во время перерыва почувствовал судороги.
Сообщается, что валлиец пропустит ближайший матч чемпионата Испании с хихонским «Спортингом», а на то, чтобы восстановиться к 18 апреля (дата ответного матча с «Баварией»), у Бэйла есть всего несколько дней.
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скорейшего выздоровления ему, как же эти травмы ему мешают играть стабильно:(
скорейшего выздоровления ему, как же эти травмы ему мешают играть стабильно:(
но сыграл же
Скорейшего восчтановления, что то травмы замучили его.
Марко в основу!!
скорейшего выздоровления ему, как же эти травмы ему мешают играть стабильно:(