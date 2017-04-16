Конте снова огорчит Моуриньо?

МЮ и «Челси» уже дважды встречались в нынешнем сезоне, и оба раза выиграли лондонцы. «Соккер.ру» ищет ответы на вопросы в ожидании схватки на «Олд Траффорд».

Моуриньо поменяет схему под «Челси»?

В базовой расстановке «Манчестер Юнайтед» при Моуриньо четыре защитника, в основном Жозе выстраивает свою команду по схемам 4-3-3 или 4-2-3-1. Тактика с двумя опорными полузащитниками (Феллаини и Эррера) использовалась в поединке первого круга АПЛ, в котором «Челси» на «Стэмфорд Бридж» уничтожил манкунианцев с неприличным счетом 4:0, воспользовавшись тактическими преимуществами своей схемы 3-4-3. В мартовском матче на Кубок Англии Моуриньо затеял бой с тенью, применив аналогичную расстановку, и прогресс налицо – МЮ проиграл с минимальным счетом. Готов ли Особенный попробовать еще раз побить Конте его же оружием? На самом деле, применение специальной схемы против «Челси» - логичный ход, однако дилемма Моуриньо осложняется травмами Фила Джонса и Криса Смоллинга. Теоретически можно добавить в компанию Рохо и Байи третьим Блинда или Дармиана, но, возможно, главный тренер «Манчестер Юнайтед» предпочтет насытить центр поля вместо экспериментов в обороне.

МЮ по схеме 4-3-3: Де Хеа – Валенсия, Рохо, Байи, Блинд – Феллаини, Эррера, Погба – Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович.

МЮ по схеме 3-4-3: Де Хеа – Дармиан, Байи, Рохо – Валенсия, Эррера, Погба, Блинд – Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович.

Давид Де Хеа вернётся в основу?

Испанский вратарь, которого вновь манит мадридский «Реал», две недели назад пропустил досадный гол от «Эвертона», после чего не принимал участие в двух матчах. Моуриньо поставил в основу на игру с «Сандерлендом» Ромеро, он же защищал ворота МЮ в матче Лиги Европы против «Андерлехта». По словам Жозе, у Де Хеа есть проблемы с бедром, поэтому ему была предоставлена пауза. По идее, Давид физически должен быть готов к матчу с «Челси», поэтому сегодня ждем его в основе.

Конте останется верным своим игровым принципам?

Вопрос в некотором смысле философский, ведь «Челси» может добиться необходимого результата несколькими разными способами. Станет ли Антонио Конте изобретать нечто особенное для матча на «Олд Траффорд», или его команда будет отталкиваться исключительно от себя, предоставив поиск ядов и противоядий Моуриньо и «Манчестеру»? «Челси» - лидер АПЛ, и добился этого статуса во многом благодаря тому аутентичному стилю, который создал итальянский тренер. Путь «синих» определен, и они не отступят, потому что нет причин отказываться от идеально работающей системы, к тому же, «Челси» очень высокого мнения о себе, и это здравая оценка, а не высокомерие.

«Челси» по схеме 3-4-3: Куртуа – Кэйхилл, Давид Луис, Аспиликуэта – Мозес, Канте, Матич, Алонсо – Азар, Педро, Коста.

Канте опять станет ключом к победе?

Погба на днях пожаловался на завышенные ожидания прессы и болельщиков, которые якобы требуют, чтобы он был на поле и защитником, и полузащитником, и нападающим. А в другом спиче Поль восхитился игрой своего партнера по сборной Франции Н’Голо Канте: «Этот парень может бегать за одиннадцатерых!» В таком случае странно, почему Погба, а не Канте игрок за 100 с лишним миллионов евро. И это серьезно, ведь команда с Н’Голо в составе второй сезон подряд выиграет АПЛ, пусть год назад это был «Лестер», а теперь «Челси». Ко всему прочему, «Манчестер Юнайтед» оказался любимым клиентом неутомимого французского хавбека: в октябрьском матче АПЛ он выжег центр поля и забил один из мячей, а в кубковом матче именно удар Канте принес «синим» победу, а его работа в отборе и начальных фазах атак была, как и всегда, впечатляющей. Если МЮ и Моуриньо не найдут способа сковать действия Н’Голо в центре поля, то «красным дьяволам» будет сложно рассчитывать на положительный результат.

МЮ сможет забить «Челси»?

В двух матчах против команды своего бывшего тренера Тибо Куртуа оставался «сухим», но сегодня «Манчестер Юнайтед» обязан играть на победу, ведь даже букмекеры дают хозяевам чуть больше шансов. Но побед без забитых голов не бывает, а с этим у «красных дьяволов» проблема, когда они встречаются с обороной «синих». К слову, оборона эта вовсе не безупречна в последнее время: в 6-ти из последних 7-ми встреч лондонцы пропускали, а единственная победа «на ноль» была добыта как раз против МЮ в кубковом матче. Стоит отметить, что команда Моуриньо в этом сезоне увереннее чувствует себя на выезде, а дома МЮ в 16 матчах одержал только 6 побед при 9 ничьих и одном поражении, разница мячей 21-11, набрано очков 27. Для сравнения в 14-ти гостевых матчах «Ман Юнайтед» набрал 30 очков (9В 3Н 2П), 25-13 по голам. Другими словами, гол в ворота «Челси» на «Олд Траффорд» - не такая уж простая задача, и если это случится, то, скорее всего, именно гол, а не голы во множественном числе.

МЮ vs «Челси»: самый вероятный результат – ничья 1:1

Неудачная серию МЮ против «Челси» началась задолго до прихода Моуриньо на «Олд Траффорд». Кстати, сам Жозе ее и поддерживал, тренируя «синих». Последний успех манкунианцев в этом противостоянии датирован октябрем 2012-го, а последняя домашняя виктория состоялась годом раньше – в сентябре 2011-го. Допустим, в третьем матче сезона МЮ все-таки сумеет поразить ворота «Челси», но и команда Конте вряд ли останется в долгу, а 1:1 – это любимый счет Моуриньо в домашних матчах и вообще в «Манчестер Юнайтед». Конечно, каждой из команд нужна победа, но и ничья стратегически вполне сносный вариант, ведь «Челси» будет на 5 очков впереди «Тоттенхэма», а «красные дьяволы», учитывая грядущие матчи с прямыми конкурентами, сохранят хорошие шансы на попадание в топ-4.