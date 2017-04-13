Бартра пропустит 4 недели

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра будет вынужден провести в лазарете около месяца.

Напомним, что игрок перенес операцию после перелома лучевой кости руки - результат теракта 11 апреля, когда возле клубного автобуса сработало три взрывных устройства.

Сообщается, что на восстановление футболисту понадобится 4 недели.