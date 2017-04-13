Бартра пропустит 4 недели
Сегодня, 18:01 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Антон Белюсь
Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра будет вынужден провести в лазарете около месяца.
Напомним, что игрок перенес операцию после перелома лучевой кости руки - результат теракта 11 апреля, когда возле клубного автобуса сработало три взрывных устройства.
Сообщается, что на восстановление футболисту понадобится 4 недели.
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