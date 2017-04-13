Рейтинг@Mail.ru

Бартра пропустит 4 недели

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Боруссия Д, Бартра Марк
Сегодня, 18:01 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Антон Белюсь

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра будет вынужден провести в лазарете около месяца.

Напомним, что игрок перенес операцию после перелома лучевой кости руки - результат теракта 11 апреля, когда возле клубного автобуса сработало три взрывных устройства.

Сообщается, что на восстановление футболисту понадобится 4 недели.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:43 Бэйл может пропустить ответный матч с «Баварией» 11
16:02 Миланов восстановился от травмы и сможет сыграть с «Ростовом» 31
Вчера
19:57 Маскерано может пропустить ответный матч с «Ювентусом» из-за травмы 9
17:38 Слухи Левандовски не сыграет сегодня с «Реалом» 79
09:39 У Бартры перелом лучевой кости 11
11 апреля 2017
20:15 Матч с «Атлетико» пропустит капитан «Лестера» Уэс Морган 3
10 апреля 2017
18:04 Левандовски пропустил тренировку «Баварии». Нойер восстановился 17
15:25 Завтра Мане будет сделана операция, игрок пропустит 8 недель 9
15:00 Джузеппе Росси снова порвал крестообразные связки и выбыл на полгода 6
09 апреля 2017
20:22 Хуммельс пропустит первую игру с «Реалом» 17
все материалы по этой теме
Турниры