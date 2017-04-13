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«Вест Хэм» потерял Мичейла Антонио до конца сезона

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Вест Хэм, Антонио Мичейл
Вчера, 19:25 | Источник: ФК "Вест Хэм" | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что до конца сезона «молотобойцы» не смогут рассчитывать на помощь своего нападающего Мичейла Антонио:

«Мы остались без Мичейла Антонио. У него серьезная травма, в этом сезоне он больше не сыграет».

Сообщается, что игрок получил травму бедра в поединке 32-го тура АПЛ против «Суонси Сити».

Напомним, что в июле Антонио продлил контракт с лондонским клубом до 2020 года.

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