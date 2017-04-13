«Вест Хэм» потерял Мичейла Антонио до конца сезона
Вчера, 19:25 | Источник: ФК "Вест Хэм" | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что до конца сезона «молотобойцы» не смогут рассчитывать на помощь своего нападающего Мичейла Антонио:
«Мы остались без Мичейла Антонио. У него серьезная травма, в этом сезоне он больше не сыграет».
Сообщается, что игрок получил травму бедра в поединке 32-го тура АПЛ против «Суонси Сити».
Напомним, что в июле Антонио продлил контракт с лондонским клубом до 2020 года.
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