«Вест Хэм» потерял Мичейла Антонио до конца сезона

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что до конца сезона «молотобойцы» не смогут рассчитывать на помощь своего нападающего Мичейла Антонио:

«Мы остались без Мичейла Антонио. У него серьезная травма, в этом сезоне он больше не сыграет».

Сообщается, что игрок получил травму бедра в поединке 32-го тура АПЛ против «Суонси Сити».

Напомним, что в июле Антонио продлил контракт с лондонским клубом до 2020 года.