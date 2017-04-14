«Халл» потерял Мейлера до конца сезона
Вчера, 22:13 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Халла» Дэвид Мейлер в этом сезоне больше не сыграет. 27-летний игрок повредил медиальные связки колена на одной из тренировок команды. Точные сроки восстановления пока не сообщаются.
В текущем сезоне Мейлер провел 28 матчей во всех турнирах и забил 1 гол «Ливерпулю».
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