Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Баварией»
Сегодня, 13:08 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанской прессы, вингер «Реала» Гарет Бэйл пропустит ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».
Сообщается, что валлиец не успеет восстановиться от мышечного повреждения к поединку, который состоится уже послезавтра (18 апреля).
При этом пока неизвестно, сможет ли Бэйл принять участие в Эль-Класико (23 апреля).
Ожидается, что место валлийца в стартовом составе «сливочных» в матче с мюнхенцами займет кто-то из тройки Иско-Асенсио-Васкес.
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Пусть набирает форму, а в основе надеюсь увидеть Асенсио, а не Васкеса.