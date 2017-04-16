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Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Баварией»

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: 18.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Бэйл Гарет
Сегодня, 13:08 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанской прессы, вингер «Реала» Гарет Бэйл пропустит ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».

Сообщается, что валлиец не успеет восстановиться от мышечного повреждения к поединку, который состоится уже послезавтра (18 апреля).

При этом пока неизвестно, сможет ли Бэйл принять участие в Эль-Класико (23 апреля).

Ожидается, что место валлийца в стартовом составе «сливочных» в матче с мюнхенцами займет кто-то из тройки Иско-Асенсио-Васкес.

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