Глушаков: «Уже не обращаю внимания на то, как „Зенит“ обвиняет судейство»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков признался, что прекратил обращать внимание на разговоры о предвзятом судействе в РФПЛ:

«Я уже не обращаю внимания на эти моменты „Зенита“, где они обвиняют судейство. Никто не виноват. К примеру, „Спартак“ в Самаре проиграл 0:4, но сами виноваты. То же самое, когда „Зенит“ потерял очки с „Анжи“. Я виноват, что они потеряли очки в этой игре?

Были матчи, когда и „Спартак“ паниковал, как в игре в Питере. Ну бывают у каждого человека ошибки, у того же Сергея Иванова. Просто тогда не его день был. На эмоциях в прессе мы высказались. Но больше эту тему не поднимали, а объединились и попёрли. Мы в каждом моменте бьёмся, друг за друга готовы глотки порвать».