Глушаков: «Уже не обращаю внимания на то, как „Зенит“ обвиняет судейство»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Зенит, Глушаков Денис, Иванов Сергей
Сегодня, 03:54 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Капитан «Спартака» Денис Глушаков признался, что прекратил обращать внимание на разговоры о предвзятом судействе в РФПЛ:
«Я уже не обращаю внимания на эти моменты „Зенита“, где они обвиняют судейство. Никто не виноват. К примеру, „Спартак“ в Самаре проиграл 0:4, но сами виноваты. То же самое, когда „Зенит“ потерял очки с „Анжи“. Я виноват, что они потеряли очки в этой игре?
Были матчи, когда и „Спартак“ паниковал, как в игре в Питере. Ну бывают у каждого человека ошибки, у того же Сергея Иванова. Просто тогда не его день был. На эмоциях в прессе мы высказались. Но больше эту тему не поднимали, а объединились и попёрли. Мы в каждом моменте бьёмся, друг за друга готовы глотки порвать».
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