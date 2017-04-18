Раванелли претендует на пост главного тренера «Данди»
Сегодня, 20:19 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Раванелли предлагает услуги главного тренера боссам шотландского «Данди». Накануне клуб отправил в отставку наставника Пола Хартли после 7 поражений подряд. Команда борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице.
«Я верю, что смогу сохранить „Данди“ в Премьер-Лиге. Я очень заинтересован в этой работе.
Могу спасти клуб от вылета. Я бы точно смог добиться результата и выжать максимум из игроков команды».
Ранее сообщалось, что итальянский специалист претендовал на пост главного тренера сборной Ганы.
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