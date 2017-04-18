Рейтинг@Mail.ru

Раванелли претендует на пост главного тренера «Данди»

Соккер.Ру // Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Данди
Сегодня, 20:19 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Раванелли предлагает услуги главного тренера боссам шотландского «Данди». Накануне клуб отправил в отставку наставника Пола Хартли после 7 поражений подряд. Команда борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице.

«Я верю, что смогу сохранить „Данди“ в Премьер-Лиге. Я очень заинтересован в этой работе.

Могу спасти клуб от вылета. Я бы точно смог добиться результата и выжать максимум из игроков команды».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист претендовал на пост главного тренера сборной Ганы.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
21:00 Алвес: «Вернусь ли я в „Барсу“? Для этого эго некоторых людей должно измениться» 10
18:09 Касильяс: «Мы с Моуриньо напоминали пару, отношения которой постепенно разрушаются» 16
17:55 Дзофф: «Каррера сделал правильный выбор, начав сольную карьеру» 18
17:25 Анчелотти: «Кто заменит Бэйла в „Реале“? Зидан может мне позвонить, я дам ему совет» 26
16:13 Энрике: «Задача „Барселоны“ - забить пять мячей „Ювентусу“» 150
16:03 Иньеста: «„Барселона“ должна провести идеальный во всех смыслах матч» 20
15:02 Решке: «В будущем дорогих трансферов будет меньше» 7
11:23 Рэмзи: «„Арсенал“ способен выиграть все оставшиеся матчи АПЛ» 28
08:57 Косьельни: «Это очень важная победа для „Арсенала“» 2
08:49 Лукас Лейва: «Если покину „Ливерпуль“, то уйду с чувством выполненного долга» 11
все материалы по этой теме
Турниры