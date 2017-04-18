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Дзофф: «Каррера сделал правильный выбор, начав сольную карьеру»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Спартак М, Каррера Массимо , Конте Антонио
Сегодня, 17:55 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный итальянский вратарь Дино Дзофф признался, что следит за успехами главного тренера «Спартака» Массимо Карреры - своего соотечественника:

«Я не очень в курсе подробностей того, почему Каррера не поехал в „Челси“ вместе с Конте, однако могу сказать, что в итоге Массимо сделал правильный выбор, начав сольную карьеру. Сейчас он является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов. Важно, чтобы Массимо смог выиграть золотые медали - это поможет ему прогрессировать дальше.

В Италии не пишут больших статей об успехах Массимо, но я все равно слежу за ним. Такой учитель, как Конте, внес большой вклад в развитие Карреры. Очень хорошо, что он стал сразу показывать хорошие результаты, работая самостоятельно».

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