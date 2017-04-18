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Иньеста: «„Барселона“ должна провести идеальный во всех смыслах матч»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: Завтра, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Иньеста Андрес
Сегодня, 16:03 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» отметил, что каталонцам необходимо будет провести идеальный поединок. Напомним, что «блаугранас» предстоит отыгрываться со счета 0:3.

«Счет плохой. В Турине мы все сделали неважно. Ужасно все сделали, если откровенно. Так что задача трудная. Тем более, что это Лига чемпионов. Но у нас найдутся аргументы. Мы верим, что можем переломить ход борьбы. Это и есть наша цель. Надо взять ход игры под контроль и создавать моменты, чтобы „Юве“ не чувствовал себя в безопасности. Вот наш подход. Мы должны провести идеальный во всех смыслах матч - тактически, психологически и физически».

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