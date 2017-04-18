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Анчелотти: «Кто заменит Бэйла в „Реале“? Зидан может мне позвонить, я дам ему совет»

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Анчелотти Карло , Бэйл Гарет, Зидан Зинедин , Родригес Хамес, Иско
Сегодня, 17:25 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти дал интервью накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала»:

«Не знаю, как буду чувствовать себя, вернувшись на „Сантьяго Бернабеу“, но от работы здесь у меня остались прекрасные воспоминания, этого я никогда не забуду.

Нам нужно побеждать, для этого мы должны сыграть идеально.

Кто бы смог заменить травмированного Бэйла в „Реале“? Зинедин Зидан мне этого не говорил. У „Реала“ есть много хороших игроков, которые смогут заменить валлийца. Возможно, это будет Хамес Родригес или Иско - отличный игрок, которого в Мадриде любит каждый. Выпустил ли бы я Иско в старте? Зинедин может мне позвонить, тогда я дам ему совет. Мы же должны сосредоточиться на своей команде».

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