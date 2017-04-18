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Касильяс: «Мы с Моуриньо напоминали пару, отношения которой постепенно разрушаются»

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: мнение, Порту, Реал, Испания, Касильяс Икер, Моуриньо Жозе
Сегодня, 18:09 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал, что отношения между ним и Жозе Моуриньо ухудшались постепенно. Напомним, что португальский специалист во время работы в «Реале» перестал выпускать Касильяса в стартовом составе «сливочных», в результате чего вратарь в конечном итоге был вынужден покинуть клуб.

«Сперва мы с Моуриньо хорошо уживались, но через какое-то время ситуация начала ухудшаться. Мы напоминали пару, отношения которой постепенно разрушаются.

Не намерен ли объявить о завершении карьеры в сборной Испании? Я сам решу, когда сделать это. Если я играю хорошо, то почему я не могу рассчитывать на попадание в заявку национальной команды?»

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