Касильяс: «Мы с Моуриньо напоминали пару, отношения которой постепенно разрушаются»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал, что отношения между ним и Жозе Моуриньо ухудшались постепенно. Напомним, что португальский специалист во время работы в «Реале» перестал выпускать Касильяса в стартовом составе «сливочных», в результате чего вратарь в конечном итоге был вынужден покинуть клуб.

«Сперва мы с Моуриньо хорошо уживались, но через какое-то время ситуация начала ухудшаться. Мы напоминали пару, отношения которой постепенно разрушаются.

Не намерен ли объявить о завершении карьеры в сборной Испании? Я сам решу, когда сделать это. Если я играю хорошо, то почему я не могу рассчитывать на попадание в заявку национальной команды?»