Энрике: «Задача „Барселоны“ - забить пять мячей „Ювентусу“»

Рулевой «Барселоны» Луис Энрике отметил, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» его команде нужно отправить 5 мячей в ворота итальянской команды. Игра в Турине завершилась победой «бьянконери» 3:0.

«Нынешний расклад немного похож на ответный матч с ПСЖ, но сейчас нам в теории нужно забивать меньше. Вместо четырех мячей надо отыгрывать три, но я думаю, что у „Юве“ будут свои шансы, поэтому задача „Барселоны“ - забить пять голов.

Если удастся забить быстрый гол, то при поддержке „Камп Ноу“ может случиться и второй, и третий.

На данный момент нам нечего терять. У „Барселоны“ только один выход: атака, атака и еще раз атака. Болельщикам я бы советовал не уходить после 80-й минуты, вы наверняка что-то пропустите. Впереди еще одна ночь, чтобы сотворить историю».