Энрике: «Задача „Барселоны“ - забить пять мячей „Ювентусу“»
Рулевой «Барселоны» Луис Энрике отметил, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» его команде нужно отправить 5 мячей в ворота итальянской команды. Игра в Турине завершилась победой «бьянконери» 3:0.
«Нынешний расклад немного похож на ответный матч с ПСЖ, но сейчас нам в теории нужно забивать меньше. Вместо четырех мячей надо отыгрывать три, но я думаю, что у „Юве“ будут свои шансы, поэтому задача „Барселоны“ - забить пять голов.
Если удастся забить быстрый гол, то при поддержке „Камп Ноу“ может случиться и второй, и третий.
На данный момент нам нечего терять. У „Барселоны“ только один выход: атака, атака и еще раз атака. Болельщикам я бы советовал не уходить после 80-й минуты, вы наверняка что-то пропустите. Впереди еще одна ночь, чтобы сотворить историю».
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можно попытаться забить 3 и перевести в овертайм.
но если пропустят хоть 1, то свечи можно задувать сразу.
Цитата:Болельщикам я бы советовал не уходить после 80-й минуты, вы наверняка что-то пропустите.
Я бы дал уточнение, что именно они пропустят, в прямом и переносном смысле.
Гол от Ювентуса, который выведет Ювентус в полуфинал.
Сегодня 16:42
ответ пользователю barcelonistas (раскрыть)
главно быстрый гол - тогда могут поплыть
Да Ювентус пожалеет вас и не будет быстро забивать, растянет удовольствие.....
Нет защиты, полузащита мертвая и вратарь не выручает, когда это нужно.
Просто проведите достойный матч, этого тоже будет достаточно)