Иньеста: «Я бы не отдал за Дани Алвеса ни одного из своих одноклубников»
Сегодня, 20:08 | Источник: ibtimes.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал слова Хави о том, что каталонскому клубу не хватает защитника Даниэля Алвеса, который минувшим летом перебрался в «Ювентус»:
«Дани Алвес - одно из лучших подписаний в истории „Барселоны“. Он здорово выступал и многое дал клубу.
Но летом наши дороги разошлись. У него хорошо складывается карьера в Италии. Однако я на 200% поддерживаю своих одноклубников. Не то чтобы я не могу представить, что Алвес вернется в „Барселону“ в следующем сезоне. Просто я бы не отдал за него ни одного из своих одноклубников».
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Сегодня 18:21
ответ пользователю хозяин дизлайка (раскрыть)
к тому же это паранноя
\\Вот Вот Аха-ха
А вообще надо сказать им, что они могут созвониться, а не через прессу показушно общаться.
Я всегда смотрю только вперед, так и мои команды должны делать.
Чтобы понять нужен ли Алвес Барсе надо быть в самом клубе, а не со стороны наблюдать. Я думаю, что с Алвесом возможно защита играла бы чуть лучше, но не идеально.
один из его косяков прошлого года Класико с Реалом, где он упустил мяч и соперника, пролетев мимо, после чего тот достался роналду и счет стал 1-2 в большинстве на Кам Ноу 2.04.2016 и по моему это был прощальный матч в честь Кройфа.
я вот думаю, когда время придет и Иньеста закончит карьеру в барсе, будет ли достойная замена?