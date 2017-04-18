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Иньеста: «Я бы не отдал за Дани Алвеса ни одного из своих одноклубников»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: Завтра, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Иньеста Андрес, Алвес Даниэль
Сегодня, 20:08 | Источник: ibtimes.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал слова Хави о том, что каталонскому клубу не хватает защитника Даниэля Алвеса, который минувшим летом перебрался в «Ювентус»:

«Дани Алвес - одно из лучших подписаний в истории „Барселоны“. Он здорово выступал и многое дал клубу.

Но летом наши дороги разошлись. У него хорошо складывается карьера в Италии. Однако я на 200% поддерживаю своих одноклубников. Не то чтобы я не могу представить, что Алвес вернется в „Барселону“ в следующем сезоне. Просто я бы не отдал за него ни одного из своих одноклубников».

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