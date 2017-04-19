Джек Уилшир получил перелом
Сегодня, 09:13 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом» и вынужденно покинул поле. Сканирование показало трещину малоберцовой кости - вследствие подобной травмы игрок пропустил большую часть прошлого сезона.
Напомним, права на игрока по-прежнему принадлежат лондонскому «Арсеналу». Сроки восстановления пока неизвестны, но в этом сезоне футболист на поле уже не появится.
Другие материалы по теме:
Вчера
17 апреля 2017
16 апреля 2017
15:20 Слухи Куртуа пропустит матч с МЮ из-за травмы 6
15 апреля 2017
Или войдите через