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Джек Уилшир получил перелом

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм4 : 0БорнмутБорнмут
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Уилшир Джек
Сегодня, 09:13 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом» и вынужденно покинул поле. Сканирование показало трещину малоберцовой кости - вследствие подобной травмы игрок пропустил большую часть прошлого сезона.

Напомним, права на игрока по-прежнему принадлежат лондонскому «Арсеналу». Сроки восстановления пока неизвестны, но в этом сезоне футболист на поле уже не появится.

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