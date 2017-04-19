Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир получил перелом ноги в матче с «Тоттенхэмом» и вынужденно покинул поле. Сканирование показало трещину малоберцовой кости - вследствие подобной травмы игрок пропустил большую часть прошлого сезона.

Напомним, права на игрока по-прежнему принадлежат лондонскому «Арсеналу». Сроки восстановления пока неизвестны, но в этом сезоне футболист на поле уже не появится.