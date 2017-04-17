Маскерано пропустил тренировку «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано пропустил вчерашнюю тренировку команды из-за мышечного повреждения. Травма у аргентинца несерьезная, однако она может стоить ему участия в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

В то же время атакующий хавбек каталонцев Арда Туран залечил свою травму приводящей мышцы и будет готов к игре с «Юве».