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Маскерано пропустил тренировку «Барселоны»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 19.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Маскерано Хавьер, Туран Арда
Сегодня, 15:27 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано пропустил вчерашнюю тренировку команды из-за мышечного повреждения. Травма у аргентинца несерьезная, однако она может стоить ему участия в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». 

В то же время атакующий хавбек каталонцев Арда Туран залечил свою травму приводящей мышцы и будет готов к игре с «Юве».

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