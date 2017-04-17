Маскерано пропустил тренировку «Барселоны»
Сегодня, 15:27 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано пропустил вчерашнюю тренировку команды из-за мышечного повреждения. Травма у аргентинца несерьезная, однако она может стоить ему участия в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».
В то же время атакующий хавбек каталонцев Арда Туран залечил свою травму приводящей мышцы и будет готов к игре с «Юве».
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Юве грамотно пройдет дальше.
Хоть 30 Месси выставляй.
Особенно запомнился момент во время 3-го гола Кьелини...когда Маскерано буквально вцепился в футболку Джорджо и мешал ему пробить! Благо Кьелини даже это не остановило!